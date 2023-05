Mees (7) ontpopt zich als held als slang opduikt bij feestje: ‘Hij tilde een kindje van 2 uit de bosjes’

Buurt is trillende vazen en rammelende kastdeuren beu: ‘Drempels moeten er hier uit’

Bewoners van de Zomerweg in Achter-Drempt zijn de verkeersoverlast in hun straat beu. Al jaren. Een oplossing lijkt in zicht. Maar nog niet iedereen is gerust. Want: wat doen die drempels in het nieuwe ontwerp voor de weg?