Met dit programma rekent de kerk in 's-Heerenberg af met troosteloze coronataferelen

Met video Hoe deze kapper uit Didam tegenstan­der werd van Zlatan: ‘Het waren zes mooie dagen’

De film over een van ’s werelds beste voetballers gaat donderdag in première. Mehmed Akif (23) uit Didam heeft de eer hierin te figureren als zijn tegenstander. Akif laat zich in I Am Zlatan helemaal dolspelen door Zlatan Ibrahimovic, de oud-speler van Ajax die op zijn 40ste nog steeds actief is op het hoogste niveau.

28 april