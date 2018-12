‘Mientje moet in de Top 2000'

Mientje wordt sinds het uitkwam in 1975 bij carnavalsactiviteiten in de regio steevast (mee-)gezongen. De carnavalsclub speelt met de ludieke actie in op de oproep op de site van de NOS om dit jaar meer vrouwen in de top 2000 te krijgen. ,,Daar dragen we met Mientje mooi aan bij", zegt Antoine Booms van de Olde Waskupen. Via de website van de vereniging en Facebook worden stemmers geïnstrueerd hoe ze Mientje in de top 2000 kunnen krijgen. ,,En als we in de lijst komen vertellen we op Radio2 met plezier wie Mientje is en wat ze al die jaren al voor ons betekent.”