Minister De Jonge tikt Montferland op de vingers na ‘indicatierel’

's-HEERENBERG - De gemeente Montferland had nooit mogen dreigen om hulp aan kwetsbaren in te trekken. Dat laat minister De Jonge van Volksgezondheid weten, naar aanleiding van de rel rond zorgindicaties .

Montferland dreigde indicatie voor huishoudelijke hulp in te nemen, als ouderen of kwetsbare mensen hun hulp stilzetten vanwege angst voor corona. Als ze tijdelijk zonder huishoudelijke hulp konden, moesten ze maar uitleggen waarom dat normaal ook niet kan, liet de gemeente per mail weten.

‘Dreiging en chantage’

Zowel bij gemeenteraadsfracties als in de Tweede Kamer werd verbolgen gereageerd op deze manier van handelen. PvdA-Kamerlid John Kerstens sprak van ‘dreiging en chantage’ en wilde dat minister De Jonge zich met de kwestie ging bemoeien.

Druk op de knop

Wethouder Wim Sinderdinck (Lokaal Belang Montferland) liet in eerste instantie weten dat het voor de gemeente een manier is om kosten te besparen en dat bij ernstig zieken niet moeilijk wordt gedaan over herindicatie. Maar toen er veel kritiek kwam, trok hij het plan in. Volgens hem was er sprake van ‘onduidelijke communicatie’. Hij beloofde dat indicaties ‘met één druk op de knop’ worden hersteld.

‘Ingrijpen als plannen toch doorgaan’