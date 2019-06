Montferland blijft bij vertrek uit Achterhoek voor arbeidsbemiddeling

Het WSP is een samenwerkingsverband van het UWV, de Achterhoekse gemeenten, Laborijn en sociale diensten. Het werd twee jaar geleden opgericht om één centraal aanspreekpunt voor werkgevers in de Achterhoek te hebben voor het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het besluit van Montferland om uit het WSP te stappen, is in slechte aarde gevallen in de Achterhoek. Vanuit de regio is een brief gestuurd naar Montferland met een oproep om het besluit te heroverwegen.