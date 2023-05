Montferland heeft het licht gezien en presenteert raadsakkoord: ‘Misschien een keer geen inhoudelijke discussies’

Muziekfa­naat Dik (75) vecht al drie jaar tegen leukemie, maar hij houdt zíjn bluesroute levend

Dik Korving (75) organiseert al jaren de Bluesroute in Tolkamer, in zijn eentje. Ondanks dat steeds meer kroegen in het dorp verdwijnen én hij al drie jaar vecht tegen leukemie, laat de bluesfanaat geen twijfel bestaan over de toekomst van het muziekevenement.