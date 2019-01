Montferland hengelt eerste NK wielrennen voor bedrijven binnen

'Sophie' en 'Bram' zijn in én buiten de Liemers populair

17 januari ZEVENAAR/DUIVEN - Heet je Sophie en woon je in de Liemers, dan ben je niet alleen. Vorig jaar werden er zeker negen Sophies geboren: drie in Montferland, drie in Duiven en drie in Westervoort. Op gepaste afstand volgen Evi (of met een y in plaats van een i), Nora(h), Lot(t) - vooral populair in Montferland - en Zoë, waar in Duiven drie keer voor werd gekozen.