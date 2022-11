Montferland sleept inwoners en clubs door de energiecrisis: ‘We zijn echt geschrokken’

Dat een flink aantal inwoners kampt met energiearmoede is voor de gemeente Montferland zonneklaar. Nu arme gezinnen bij de gemeente moeten aankloppen voor de energietoeslag van 1300 euro van het Rijk, heeft ze daar veel beter zicht op gekregen.



,,We krijgen nu mensen in beeld die we eerder niet in beeld hadden”, zegt wethouder Ingrid Wolsing van sociale zaken. Met name onder ouderen is de problematiek groot, signaleert zij. ,,We zijn echt geschrokken.”