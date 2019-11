Montferland stoot raadszaal 's-Heerenberg af, ‘Berghse’ raadsleden woedend

Het afstoten van de gemeentelijke locatie in 's-Heerenberg maakt deel uit van de bezuinigingsmaatregelen die de gemeente neemt om het tekort in de begroting van zo'n drie miljoen euro op te vangen. De huur en andere kosten van de ruimte in Gouden Handen waar onder andere ook een servicepost van de gemeente en een werkplek van de politie is ondergebracht, kost jaarlijks bijna een ton.