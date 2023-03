Montferland wil meer autochtone kinderen verleiden voor Zomerschool: ‘Goed om bezig te blijven met taal en anderen te ontmoeten’

Met video Feestje met fakkels na politieke ‘aardBBBe­ving’: ‘Deze uitslag is enorm belangrijk signaal dat het anders moet’

Rik Loeters, lijsttrekker van verkiezingswinnaar BBB, is woensdagnacht door vrienden met fakkels onthaald toen hij terugkwam uit het provinciehuis in Arnhem. Daarna aten ze een gebakken eitje, net als ze vroeger deden na een mooie stapavond. Er is reden voor een feestje, want door de ‘aardbeving’ van BBB schudt de Gelderse politiek op haar grondvesten.