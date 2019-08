Montferland wil nachtelijk vuurwerk bij feestje uitbannen

Zand bij twintig graven in Beek wegge­spoeld na wolkbreuk

5 augustus BEEK - De wolkbreuk van afgelopen vrijdag heeft tot verzakkingen geleid bij zo’n twintig graven op de begraafplaats van de Sint Martinuskerk in Beek. Er is geen schade aan zerken en dergelijke. Om gevaarlijke situatie voor bezoekers te voorkomen is de begraafplaats met rood-witte linten afgezet.