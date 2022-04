Montferlandse starters kunnen huis kopen van 3 ton én aantrekkelijke lening afsluiten

Zevenaar pakt uit op Koningsdag: ‘Ouderwets muziek­feest op Raadhuis­plein’

DIDAM/ZEVENAAR - Koningsdag is terug van weggeweest in de Liemers. Op het Raadhuisplein in Zevenaar is het zelfs 2 dagen feest, met showband Retteketet tijdens Koningsnacht en KalibeR op Koningsdag.

28 maart