Monumentale graven in Didam en ’s-Heerenberg tóch hersteld, mede na brief van nabestaande

Monumentale graven op de begraafplaatsen Martinus in Didam en De Goede Herder in ’s-Heerenberg worden tóch hersteld. Indirecte aanleiding hiervoor is een brief van een nabestaande, die zich bij de gemeente Montferland beklaagde over de vervallen staat van het graf van haar overgrootouders. ‘Ik vraag me af wanneer het zal gaan instorten’.