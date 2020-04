Motor botst achterop andere motor in Beek; één bestuurder naar ziekenhuis

Dierenpen­si­ons stromen leeg door corona: ‘Telefoon blijft rinkelen met afzeggin­gen’

6:55 DIDAM/ DUIVEN - Er is geen hond te bekennen in de dierenpensions in de regio de komende paasdagen. Want als gevolg van de coronacrisis gaat zowat niemand weg. En ook voor de meivakantie, die over twee weken begint, heeft vrijwel iedereen het verblijf van zijn huisdier in het pension afgezegd.