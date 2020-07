Motorrijder zonder rijbewijs geklokt op bijna 160 kilometer per uur

Corona­proof of niet? Evenemen­ten in Montfer­land oordelen zelf

17 juli DIDAM - Organisatoren van evenementen in Montferland moeten zoveel mogelijk zelf oordelen of ze hun activiteit coronaproof kunnen houden. Nieuwe en of aangepaste evenementen in de tweede helft van het jaar krijgen geen subsidie omdat de gemeente in deze periode geen evenementen wil stimuleren.