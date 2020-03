Musea vrijwel meteen in financiële problemen: ‘Eind april, dan moet het voorbij zijn’

update 22 mensen met corona in de Liemers, Zevenaar ‘koploper’ met 10 besmettin­gen

25 maart ZEVENAAR - Het aantal mensen met corona in de Liemers blijft oplopen. Inmiddels is bij 22 inwoners van deze regio het virus vastgesteld. Zevenaar heeft de twijfelachtige eer koploper te zijn in dit rijtje, met tien bevestigde besmettingen.