Musketier doorboort buik toeschouwer bij Slag om Bergh: ‘Ik was bijna doodgeschoten’

Heeft Didammer (29) zijn 24-jarige vriendin nu wel of niet vermoord in zijn slaap?

19 oktober DIDAM - Heeft Davey de R. (29) zijn vriendin Silke (24) vorig jaar december vermoord in zijn slaap? Dat is dé vraag die nog open ligt in deze Didamse moordzaak en die ook maandag tijdens een pro forma-zitting nog niet is beantwoord.