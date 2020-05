Mylan (20) schrijft steunboek voor mede-stotteraars: ‘Was ik er maar eerder over gaan praten’

VIDEO Politie krijgt 34 tips over mysterieu­ze treindode Wehl: ‘Geeft de zaak weer energie’

15:44 WEHL - De politie heeft 34 tips binnen gekregen over de mysterieuze treindode van Wehl. De cold case zaak werd dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht belicht. Of de gouden tip er tussen zit, moet blijken. Een concrete naam is in de tips helaas niet genoemd.