Na 125 jaar verdwijnt Bakkerij Seegers uit het straatbeeld: ‘De laatste tien jaar werkte ik bijna honderd uur in de week’

‘Opdringe­ri­ge’ man achter­volgt Anouk in Bergherbos: ‘Hij vroeg of ik snel geld wilde verdienen’

26 februari BEEK - Ze wilde alleen even haar hoofd leegmaken met een winterse boswandeling. De rustige middag in het Bergherbos die ze voor ogen had, werd het voor Anouk Heering (34) dinsdag allesbehalve. De Stokkumse werd in het bos in Beek continu achtervolgd door een onbekende man.