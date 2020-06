Na regen, storm en corona eindelijk paintballen in Stille Wald: ‘Wees niet te voorzichtig met de munitie’

videoWEHL - De voormalige camping Stille Wald bij Wehl is omgetoverd tot outdoorcentrum, waar liefhebbers zich sinds 1 juni tegoed kunnen doen aan paintball, airsoft en lasergamen in twee nepdorpen, een derde is in aanbouw. En als het aan eigenaar TeamGamez ligt, kan er straks ook geluidloos en elektrisch gecrosst worden.

Een metershoog net markeert de plek waar fanatieke paintballers de strijd met elkaar kunnen aanbinden in het buitengebied van Wehl. Een goed teken, want daardoor vliegen de verfkogels de omstanders niet om de oren. Het houten dorp zelf is zo goed als klaar. Er kan veilig gestreden worden, verzekert eigenaar Rob Fuhler van TeamGamez.

Houtsnippers

En dat is geen vanzelfsprekendheid in tijden van corona en eerder dit jaar overvloedige regenval en voorjaarsstormen. Op de bodem van het ‘dorp’ liggen houtsnippers. Heel veel houtsnippers. ,,De grond was doorweekt in februari en maart. We hebben 3000 kilo aan houtsnippers moeten kopen, zodat we hier nog een beetje konden rondlopen", vertelt Fuhler.

De eerste maanden van het jaar is hij met zijn team druk geweest met het opbouwen. ,,Het was bijna niet te doen. De stormen, de regen. Soms stonden we volledig doorweekt te hangen aan de bouwwerken, zodat deze niet zouden omwaaien door de stormwinden. We hebben slootjes moeten graven om het regenwater weg te halen. En ondertussen ook nog bouwen. Leuk is anders. We hadden echter laten weten dat we vanaf maart open waren, dus we moesten wel.”