Nederland eet dankzij werk van Polen: ‘Zij verdienen ook applaus’

Mede doordat Polen strenge maatregelen heeft genomen in de coronacrisis, hebben bedrijven moeite aan voldoende arbeidsmigranten te komen dit voorjaar.



Veel van de Poolse en Roemeense arbeidsmigranten van uitzendbureau Cervo uit Nieuw Dijk zijn werkzaam in de food-branche. ,,Een sector die vooral gewoon door moet draaien. We moeten blijven eten en drinken. Juist in deze tijden’', zegt directeur René Derksen van Cervo.



,,Maar het is natuurlijk wel lastig allemaal. We proberen met z’n allen de problemen van het coronavirus in te dammen. We houden ons aan de RIVM-voorschriften en proberen zoveel mogelijk op ontwikkelingen in te spelen.”