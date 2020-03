Nederlanders blijven weg bij Duitse pomp: ‘Mensen hebben de auto niet nodig nu’

En met de Duitse klandizie is het ook stukken minder, ervaart directeur Jan Pieter de Wilde van de Kuster-olie stations. Zijn 32 tankstations in de Achterhoek, Liemers en het het Duitse grensgebied hebben op dit moment te maken met meer dan 30 procent omzetdaling. De lage brandstofprijzen van dit moment (super rond 1.30 euro, in Nederland rond de 1.40) ten spijt.



,,De Nederlandse automobilisten komen inderdaad niet meer de grens over om goedkoper te tanken, dat zien we overal”, zegt De Wilde.