Neergang architect Jos Bolder is sprekend bewijs dat armoede iedereen kan overkomen: ‘Zonder baan tel je niet mee’

Tijdens de bijeenkomst ‘Sta op tegen Armoede’ in restaurant Ruimzicht vertelde de zestiger over zijn neergang van succesvol architect naar zijn afhankelijkheid van de voedselbank.



Het initiatief Sta op tegen Armoede is drie jaar oud, maar werd direct gedwarsboomd door de coronauitbraak, begin 2020. Volgens Harrie Leijten, voorzitter van de Parochiële Caritas van de Heilige Gabriëlparochie, had toen niemand kunnen denken dat het armoedevraagstuk nog zoveel nijpender zou worden.



,,Het stemt mij somber dat we anno 2022 armoede nog steeds toestaan. Armoede is niet alleen van de mensen die leven om te overleven. Het is van ons allemaal. Armoede zelf is geen schande. Het is pas schande als er mensen langs de kant staan die werkeloos toekijken.”