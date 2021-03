‘Nep-bankmedewerkers’ maken met babbeltruc pincode en pas buit in Zeddam

IJs-en-ijs­koud water? Zwemmer Albert duikt er dan juist in: ‘Je moet niet aan de kou denken’

7 februari ZEVENAAR / DIDAM - Een man loopt met twee honden langs de oever van de Nevelhorst in Didam. Hij draagt een dikke winterjas, stevige laarzen en heeft een paraplu in zijn hand. Zijn mond valt nog net niet open als hij Albert Stienezen (55) zichzelf ziet uitkleden. De Zevenaarder is zulke blikken wel gewend.