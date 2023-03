Net geen podiumplek voor team met ‘Achterhoeks broodje’ bij Olympische Spelen voor bakkers in Tokio

Broodkenners in Japan weten sinds dit weekend dat er lekker brood wordt gemaakt van graan dat in de Achterhoek wordt geteeld. Tijdens The Best of Mondial du Pain in Tokio, een soort Olympische Spelen van de bakkerswereld, schotelde het Nederlandse team de jury een broodje voor gemaakt met rode tarwe uit Silvolde.

Dat gebeurde bij het wedstrijdonderdeel Restaurant Sandwich. De Achterhoekse variant van dat broodje dat ter plekke werd klaargemaakt, was een ontwerp van Paskal Karels van restaurant Karels in Braamt.

Meer regionale inbreng was er van Hans Som, een oud-bakker uit Didam, die als een van de coaches het Nederlandse team (Hiljo Hillebrand Leeuwarden en Renske Huijben Zierikzee) klaarstoomde voor de wedstrijd in Japan. Som was ook aanwezig in Tokio, waar hij deel uitmaakte van de internationale jury.

Frankrijk kampioen

Een medaille zat er dit keer net niet in. Het team eindigde als vierde, achter kampioen Frankrijk, Japan en Spanje.

Het graan is geteeld op de Silvoldse Slaege, de akkers in het stroomgebied van de Oude IJssel en de Aa-strang bij Silvolde. Graanteler Jan Steverink laat zijn granen zoals rode tarwe, spelt en emmer bij De Vier Winden in Vragender tot meel malen. De oogst was vorig jaar ook kwalitatief goed, bleek tijdens een masterclass van de Smaakacademie Achterhoek. ,,Som beoordeelde daar dertien graansoorten van zes akkerbouwers en roemde de bakkwaliteit”, meldt Maurits Steverink van de Smaakacademie.

De Smaakacademie is een van de organisaties die ernaar streeft om de Achterhoek als internationale foodregio op de kaart te zetten. De inbreng uit de regio op een evenement als The Best of Mondial du Pain is volgens Steverink een erkenning van Achterhoeks vakmanschap.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.