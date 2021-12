Niet één huis profiteert van mega-zonnepark met 17.500 gloednieuwe panelen in Azewijn; hoe zit dat?

De enige profiteur van deze groene stroom zit even verderop aan de Terborgseweg: de steenfabriek.



Het zonnepark begon tien jaar geleden met 36.000 panelen, goed voor stroom voor zo’n 550 huishoudens. Recent is het park volledig vernieuwd, nadat in een brand in 2014 een deel van de panelen verloren ging. In 2017 werd bekend dat daardoor een kwart van het park niet functioneerde.



Na vernieuwing levert het park nog veel meer stroom dan eerst. Op piekmomenten zelfs 4,75 megawatt, goed voor energie voor meer dan 1200 huishoudens. Maar: die krijgen er niets van mee. ,,We zouden echt dolgraag aan het net leveren, zodat huishoudens in de buurt kunnen profiteren van een zonnige zondag, maar we krijgen keer op keer te horen dat het net vol zit”, zegt Alexander van Hattum van Pfixx Solar, eigenaar van het park.