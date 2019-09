Nieuwe sporthal gaat Loil ruim een miljoen kosten

Wandelaar Dinie Gasseling-Ten Brink koninklijk onderschei­den

8 september ’S-HEERENBERG/ ZEDDAM - Bij het 50-jarig jubileum van de wandelsportvereniging De Berghlopers in café De Gracht in ’s-Heerenberg is Dinie Gasseling-Ten Brink koninklijk onderscheiden. Zij ontving de bijbehorende versierselen van Peter de Baat, burgemeester van Montferland.