Nog één keer in de ban van Filmhuis Didam; kaartjes kunnen ingeruild worden

Het filmhuis besloot in februari definitief te sluiten, na 24 jaar bestaan te hebben. Oorzaken hiervoor waren het gedwongen vertrek uit woonzorgcentrum Meulenvelden in april 2021 en de coronacrisis. ,,Daardoor zijn veel mensen overgegaan op streamingsdiensten en dat helpt ons natuurlijk niet", zegt voorzitter Mariëlle Horsting.

Meer dan ‘een schermpje ophangen’

Er werd vorig jaar nog even gehoopt op een doorstart , maar uiteindelijk werd die niet gevonden. ,,Er komt wat meer bij kijken dan een schermpje ophangen. Uiteindelijk was er in de omgeving van Didam geen geschikte locatie te vinden”, aldus Horsting.

In samenwerking met het filmhuis in Zevenaar biedt het Didamse filmhuis bezoekers nu de mogelijkheid om hun kaartje(s) alsnog te verzilveren. Dat kan op zaterdag 23 en 30 april tussen 11.00 en 13.00 uur in de bibliotheek in Didam. ,,Dit omdat we naar aanleiding van de sluiting de nodige vragen kregen van bezoekers. Deze oplossing leek ons wel zo netjes en het is fijn dat Filmhuis Zevenaar meewerkt.”