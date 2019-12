Ode aan de trekker, symbool voor de boeren en hun trots

Week van de A12 Stilstaan in de file op de A12: ‘Je voelt je echt machteloos in die lange rij auto’s’

6:59 KILDER/ SILVOLDE - In de Week van de A12 van De Gelderlander komen dagelijks twee vaste weggebruikers aan het woord. In de laatste aflevering Theo Berendsen uit Kilder en Ine Woudstra uit Silvolde. ,,Het is toch absurd dat ik er twee uur over doe om op kantoor te komen.”