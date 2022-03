Oekraïners Bodhan en Pjotr vanuit Didam terug om te vechten, mét auto vol spullen voor hun landgenoten

Didammer (33) neemt illegaal oudijzer mee van erf in Zevenaar en rijdt over voet na aanval met staaf

ZEVENAAR/ DIDAM - Op een boerenerf in Zevenaar lag een paar honderd kilo oudijzer. Een 33-jarige Didammer wilde dat wel hebben. Hij had een paar keer contact met de eigenaar, maar ze werden het over de prijs niet eens.

5 februari