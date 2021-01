OM eist vijf jaar cel voor brute mishandeling man Didam

Supermarkt in 's-Heerenberg Oost is bespreek­baar: ‘Maar dan moet een partij het ook zien zitten’

27 december ’S-HEERENBERG - De supermarkt is weg, de voetbalvereniging is vertrokken en de basisschool is misschien wel de volgende in het rijtje voorzieningen dat verdwijnt. Bewoners van de wijk Oost in ’s-Heerenberg maken zich zorgen over de toekomst. De gemeente wil nu van ze horen waar het allemaal aan schort en wat ze graag zien komen.