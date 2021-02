Ongekend rustig bij Skiservice Montferland: elk jaar was het drukker, tot deze winter

Blijdschap en zorgen om opening Liemerse basisscho­len: ‘De rek is eruit’

7 februari ZEVENAAR Alle 24 basisscholen van koepelorganisatie LiemersNovum gaan maandag weer open. Dat zorgt voor gemengde gevoelens. ,,We zien de noodzaak dat de kinderen weer naar school gaan”, zegt Jos Boonman, bestuurder van scholenkoepel LiemersNovum. ,,Het is pittig voor ouders die thuis werken én hun kind lesgeven. De rek is eruit. Voor de kinderen is het fijn dat ze hun vriendjes en vriendinnetjes weer zien.”