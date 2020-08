Ongekende drukte bij hotels en horeca in de Achterhoek en Liemers dankzij wandelaars Pieterpad

Veel bed and breakfasts, campings en hotels in en nabij etappeplaatsen van het Pieterpad profiteren in coronatijd van de vele lopers, zo blijkt uit een rondgang van deze krant. Vakantie in eigen land, in combinatie met rust zoeken en in beweging zijn, leidt duidelijk tot meer wandelaars. Het langeafstandspad geldt bovendien al jaren als een van de bekendste routes van Nederland.