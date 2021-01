Ook al brandt er 's avonds licht, eigenaar en gemeente willen niets weten van illegale bewoning bij 't Heuveltje in Beek

Burgemees­ters balen ondanks rustige jaarwisse­ling van afgeknald vuurwerk: ‘Solidari­teit is nog te veel gevraagd’

1 januari ZEVENAAR/ DUIVEN - Het had allemaal veel erger gekund, is de algemene opvatting van de Liemerse burgemeesters over de jaarwisseling. Het vuurwerk zorgde voor relatief weinig overlast in de regio, al vinden de burgemeester iedere vuurpijl in de lucht er één te veel. Handhaven was echter onbegonnen werk, merkten ze in de praktijk.