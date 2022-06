Ook in Montferland moet koper van een huis er zelf in gaan wonen

De gemeenteraad maakte zich vorig jaar zorgen over het schrale woningaanbod in de gemeente, zeker omdat er ook altijd investeerders zijn die huizen opkopen. Dit maakt het voor bijvoorbeeld starters steeds lastiger om een huis in hun eigen omgeving te bemachtigen.



Het aandeel van de Montferlandse woningvoorraad dat in handen is van investeerders (bedrijfsmatig of particulier) is al jaren zo’n 5 procent, heeft de gemeente achterhaald. Het percentage opgekochte huizen door investeerders ligt de laatste jaren ‘slechts’ op 1 à 2 procent. Dat zijn geen cijfers om je zorgen over te maken, oordeelt Montferland.