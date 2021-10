Op de jongensschool in ’s-Heerenberg was elke jongen verliefd op de jonge juffrouw Soeter

Het pedagogisch klimaat is in zes decennia onherkenbaar veranderd, zegt onderwijsman André van Gessel, oud-leerling van de Pastoor Galamaschool in ’s-Heerenberg. ,,Er is in die tijd nooit aan me gevraagd wat ik ergens van vond. Kleding, eten, muziek, alles werd voor je bepaald. Ik kan me niet herinneren dat ik in die zes jaar op de lagere school ooit één vraag heb gesteld.”