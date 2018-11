Op zijn 99ste ging Wim Messing nog met de camper op pad

Stress op woning­markt Wester­voort: ‘Een goed alterna­tief voor de stad’

20 november WESTERVOORT/DIDAM- Een kijkmiddag. Wie interesse heeft in De Waaij 40 in Westervoort kan vandaag tussen 15.00 en 16.30 uur de woning bezichtigen. En moet dan zo snel mogelijk een beslissing nemen. De vraagprijs is 260.000 euro, maar de kans is groot dat geïnteresseerden daar boven gaan zitten.