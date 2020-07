Openklappende vrachtwagendeur raakt kind en lantaarnpaal in ’s-Heerenberg

Politie zoekt in cryptotele­foons van verdachten Didams drugslab naar groter crimineel netwerk

12:59 DIDAM - Het drugslab in de Endepoelstraat in Didam waar melders 10 april rook uit zagen komen, was volop in bedrijf en produceerde op grote schaal drugs. Dat zei het openbaar ministerie donderdag op de rechtbank in Arnhem, in de zaak tegen vier verdachten uit Arnhem (38, 46, 30) en Almere (48).