Openluchtfestival noodgedwongen naar binnen door blunder

Het driedaagse tribute-rockfestival is volgend weekend, van vrijdag 6 tot en met zondag 8 september. Het wordt gehouden onder de noemer van stichting Kasteelstad, maar de organisatie is in handen van Artists en Bands bookings bv in Elst. ,,Toen ons duidelijk werd dat de vergunning te laat is aangevraagd, hebben we nog van alles in het werk gesteld om alsnog een buitenlocatie te regelen”, zegt woordvoerder Rob Vister van stichting Kasteelstad. ,,Ook de gemeente heeft er alles aan gedaan om de gewenste locatie op de Bleek in de stad toch te regelen. Maar dat is niet gelukt omdat het opbouwen en afbreken te lang zou duren.”