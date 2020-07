Oprit snelweg 's-Heerenberg naar Arnhem morgen weer open

Afscheid van Jurgen Jansen, de pastoor die oprecht zes kerken sloot

25 juli ‘s-HEERENBERG - Hij gaat de boeken in als de pastoor die zes kerken sloot. De goedlachse Achterhoeker Jurgen Jansen heeft de pijn in de dorpen gezien die het veroorzaakte, maar gaat er niet onder gebukt. ,,We zijn open en eerlijk geweest. En je hoeft geen profeet te zijn om te zien dat het echt nodig is.”