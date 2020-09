Opvallende diefstal: palmboom verdwenen uit tuin in ’s-Heerenberg

De opmerkelijke diefstal vond in de nacht van zaterdag op zondag 6 september plaats tussen middernacht en 06.30 uur. De boom stond in de voortuin van een woning aan de Dahliastraat in ’s-Heerenberg en zat in een ronde stenen pot met een sierrand. Tot op heden ontbreekt ieder spoor van de exoot.

De politie staat voor een raadsel en heeft nog geen daders in het vizier. ,,We hebben een buurtonderzoek gedaan maar dat heeft niets opgeleverd”, zegt een woordvoerder maandag. ,,Als mensen iets hebben gezien, horen we dat graag.”

Wehl

Naar aanleiding van de bekendmaking van de verdwenen palmboom in het Montferlandse dorp maakten mensen online melding van vergelijkbare zaken in Loil, Zeddam en Wehl. ,,Bij ons is de zaak in Wehl bekend, dat was een olijfboom. We weten niet of er verband is tussen deze diefstallen. Uiteraard kijken we daar naar.”

Of bomen in het hogere segment vaker worden ontvreemd in Nederland, of dat dit een recent fenomeen is, kan de woordvoerder desgevraagd niet zeggen.