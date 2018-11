Oude Katja-fabriek in 's-Heerenberg wijkt voor woningbouw

De eigenaar, de familie Fassin, heeft volgens wethouder Walter Gerritsen van Montferland, al vaker aangegeven woningbouw te willen op het oude fabrieksterrein. Maar de gemeente zag meer in een brede school op die plek. Voor die brede school had ze drie locaties aangewezen. De andere twee zijn de Drieheuvelenweg en de Pastoor Galamaschool. ,,We zijn nu bezig met een verkeersonderzoek bij de Drieheuvelenweg’’, zegt Gerritsen. ,,Het is jammer dat we nu een van de drie potentiële locaties voor de school door moeten strepen. Maar het is beter voor de buurt dat er woningbouw komt aan de Lengelseweg. Woningen trekken minder verkeer aan dan een school.’’



Bovendien is er veel vraag naar huizen in 's Heerenberg. ,,Net als elders is er krapte op de woningmarkt. Er staan er maar een paar te koop, terwijl de vraag groot is’, zegt Gerritsen.