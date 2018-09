Ouders overleden Tijmen sturen brief: 'De steun was meer dan hartverwarmend'

's-HEERENBERG - De redactie van De Gelderlander krijgt dagelijks ingezonden brieven, maar zelden zijn ze zo bijzonder en aangrijpend als onderstaande brief. De familie van Tijmen, de 13-jarige keeper die zo ongelukkig overleed op het voetbalveld in s-Heerenberg bedankt voor de brede, massale steun die zij kregen na dit drama.

Hierbij de volledige tekst van de brief

De afgelopen weken waren een ware hel voor ons. Na het noodlottige ongeval van Tijmen bij MvR proberen wij de scherven weer op te rapen en zo goed als het kan weer door te gaan met het leven. De steun die wij kregen was meer dan hartverwarmend. Overweldigend mooi!

De extreem vele post en bloemen die we hebben ontvangen waren een werkelijke steun. Ook de openbare afscheidsbijeenkomst bij MvR zullen wij nooit vergeten. Meer dan 500 condoleance kaarten in hartvorm van de eindeloos vele mensen die er waren. Allemaal met bijzondere teksten. Sommige met een heel persoonlijke verhaal over Tijmen. Dan schieten de tranen in onze ogen. Zo mooi.

De uitvaart zaterdagochtend was hartbrekend mooi. Honderden mensen, vele in MvR tenue, rijen dik. Allemaal om Tijmen een laatste groet te geven. De ballonen, de stilte en daarna het geklap….. Zo indrukwekkend.

Wat zijn wij jullie dankbaar!

Tussen de vele prachtige brieven was er een die ons het meeste raakte. Geschreven door Wessel, de vaste keeper uit het elftal en al jaren een vriendje van school. Wessel was zeer waarschijnlijk de laatste die met Tijmen sprak…. Na de vraag van Wessel “ hoe gaat het?” sprak Tijmen zijn vermoedelijk laatste woorden: “Het gaat super goed ook al staan we met 3 - 0 achter”. Woorden die Tijmen zo enorm typeerde. Altijd overal het positieve van in blijven zien. Een echt sociaal diertje. Daar kan iedereen zoveel van leren en nemen wij mee voor de rest van ons leven.

Tijdens de afscheidsbijeenkomst is er een collecte geweest voor een blijvend afscheidscadeau van Tijmen aan MvR. Wij willen jullie allen enorm bedanken voor het geweldige bedrag van 4.500 euro dat hiermee is opgehaald. In overleg met MvR zoeken wij een passend en blijvend cadeau.

Nogmaals iedereen enorm bedankt voor het prachtige afscheid en de echte, warme steun!

Saskia, Dion en Susanne, Yur en Lisette.