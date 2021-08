Overval op kwetsbare man in ’s-Heerenberg pas 12 uur later gemeld doordat slachtoffer mogelijk gekneveld werd achtergelaten

update‘S-HEERENBERG - Een bewoner van een zogeheten beschutwonen-locatie is donderdagavond rond 22.30 uur in zijn woning aan de Achter de Kom in 's-Heerenberg overvallen. Volgens de politiewoordvoerder gaat het om een ‘gemene en buitengewoon laffe’ overval op een kwetsbaar persoon.

De politie werd pas vrijdagochtend rond 10 uur gealarmeerd door beleiders van het slachtoffer. Ter plekke is nu uitvoerig forensisch onderzoek en buurtonderzoek bezig. De overvallen man wordt opgevangen.

Het slachtoffer zou tijdens de overval zijn bestolen van verschillende persoonlijke eigendommen. Volgens de politie was het slachtoffer niet in staat om donderdagavond zelf de politie in te seinen. Op de beschut-wonenlocatie van De Overstap in 's-Heerenberg is 's nachts alleen op afroep personeel aanwezig.

Zeer angstige ervaring

Bij aankomst vrijdagochtend van het personeel vertelde de overvallen bewoner wat er gebeurd was en kwam de politie-inzet op gang. ,,Onze eerste zorg gaat nu uit naar het slachtoffer. De cliënt heeft een zeer angstige ervaring opgedaan door een overval in zijn eigen woning. Hij krijgt nu hulp. Omdat het onderzoek nog in volle gang is kunnen we nog niet veel details geven.



,,De persoon is niet gewond geraakt. We horen nu getuigen, zijn op zoek naar beelden, doen sporenonderzoek en horen bij de buren of ze iets verdachts hebben gemerkt donderdagavond rond Achter de Kom", legt de woordvoerder uit.

Gekneveld aangetroffen?

Volgens de politie is het moeilijk om precies te achterhalen wat er gebeurd is. Het verhaal dat de overvallen cliënt vertelt maakt nog niet alles duidelijk. Of er sprake was van een of meer overvallers, of zij gewapend waren en met welke buit ze precies zijn vertrokken.

Volgens buurtbewoners zou de overvallen man vrijdagochtend gekneveld in zijn appartement zijn aangetroffen door een begeleider. Daarna zou meteen alarm zijn geslagen.

De politie bevestigt dat (nog) niet maar zegt wel dat er door de overvaller(s) dwang is uitgeoefend op het slachtoffer.

In het woongebouw waar de overval plaatsvond wonen 11 cliënten van De Overstap. Zij hebben ieder hun eigen zelfstandige woning in het gebouw dat wel een gemeenschappelijke ingang heeft. In het gebouw is overdag begeleiding aanwezig.

Eerste slag gemist

Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat de politie pas bijna 12 uur na de overval is ingeseind. ,,We hebben zo de eerste slag gemist”, aldus de woordvoerder. Juist de eerste tijd kort na het incident is voor het politieonderzoek en de oplossingskans van groot belang.

De beschutwonen-locatie in 's-Heerenberg waar donderdagavond een cliënt werd overvallen in zijn woning.