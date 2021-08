Overval op kwetsbare man in ’s-Heerenberg pas 12 uur later gemeld doordat slachtoffer zou zijn gekneveld

Peperdure Rolls Royce op kant in sloot bij Azewijn, politie vermoedt dat er drank in het spel was

19 juli AZEWIJN - Een automobilist is vrijdagmiddag met zijn peperdure Rolls Royce in de sloot terechtgekomen naast de N335 in Azewijn. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Hulpdiensten zijn aanwezig om het slachtoffer te helpen.