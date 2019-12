Paling verstopt zich in de bodem van Gat van Roelofs in Beek

Ruud Dorland was een van de prijswinnaars met een foto van een zoetwaterpaling in Beek. ,,Deze paling nam er alle tijd voor", licht Dorland toe. ,,Hij had zichzelf behoorlijk ingegraven, want hij was ongeveer een meter lang. Normaal gesproken zijn het schuchtere vissen die snel weggaan en dan een stofwolk achterlaten.”



Sven Thoonen sleepte de eerste prijs in de categorie zoutwater binnen door in Zeeland een foto te maken van een kokerworm. De foto’s in de categorie zoetwater werden gemaakt in het gat van Roelofs, de trainingslocatie van Sub Aqua Libera, een van de grootste duikverenigingen van Nederland.



