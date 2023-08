Personeel Kleertjes.com wil niet mee naar Zwolle, medewerkers stemmen over sociaal plan

Fietser (34) die zwaarge­wond raakte bij aanrijding overlijdt aan verwondin­gen

Een 34-jarige fietser uit Isselburg (vlakbij 's-Heerenberg) is woensdagavond in het ziekenhuis in Bocholt overleden na een aanrijding door een auto. De man werd aan het einde van de middag bij het oversteken aangereden op de Am Fenn in zijn woonplaats door een 58-jarige automobilist uit Rieste.