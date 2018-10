Persoon gewond door ongeval in magazijn in Didam

Balende Albert Heijn wil alsnog een plek in het centrum van Didam

6:55 DIDAM - Supermarkt Albert Heijn in Didam wil in aanmerking komen voor een plek in het centrum van Didam. Volgens uitbater Didam Have bv heeft Montferland hem ten onrechte de kans onthouden om in het nieuwe centrumplan een plek bij het oude gemeentehuis te claimen.