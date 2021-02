Persoon zakt door het ijs bij recreatieplas en moet met onderkoelingsverschijnselen naar ziekenhuis

Chagrijn, maar ook begrip voor stijgende afvalkos­ten in Montfer­land en Zevenaar: ‘Nu is het écht de vervuiler die betaalt’

13 januari ZEVENAAR/’S-HEERENBERG - Massaal brachten inwoners van Montferland en Zevenaar hun afval naar de milieustraat in december. Een maand waarin het altijd al filerijden is bij de aanbiedstations, maar dit keer was het twee keer zo druk. Vanwege een forse stijging van de afvaltarieven per 1 januari wilde iedereen maar al te graag nog even zijn rommel kwijt.