Pilatus uit The Passion heeft roots in... Didam: ‘Met mijn Boney M-kapsel was ik een exoot’

80 kids rollen door de straten van Nieuw-Dijk en eindigen in het schuim

Een beetje wedstrijdspanning was wel van de gezichten af te lezen vlak voor de start van de Elfstratentocht in Nieuw-Dijk. Zo'n 80 kinderen skeelerden zich zondagochtend een weg door het centrum om later met elf stempels en onder het schuim over de finish te komen.

10 april